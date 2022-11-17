Боец UFC де Лима: стиль Махачева лучше, чем у Хабиба

Бразильский боец смешанных единоборств Маркос Рожерио де Лима поделился впечатлениями от победы Ислама Махачева в титульном поединке с Чарльзом Оливейрой.
«У Оливейры универсальный стиль, но Махачев слишком силён. В каждом бою Чарльз отправляется в нокдаун, но за счёт своего джиу-джитсу остаётся опасным для соперника. Но Ислам не побоялся, он пошёл за ним, улучшил позицию, получил боковой контроль и провёл удушение. Махачев очень хорош. Его стиль даже лучше, чем у Нурмагомедова. Хотя у Хабиба мощная дыхалка», — приводит слова бразильского бойца MMA.Metaratings.
Ислам Махачев выиграл у Чарльза Оливейры удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Свой следующий бой Махачев проведёт в феврале 2023 года с Алексом Волкановски на турнире UFC, который пройдёт в Австралии.
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