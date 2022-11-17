Деррик Льюис: я прижат к стенке. Моя карьера почти на финишной прямой
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Американский боец UFC Деррик Льюис рассказал, что близок к завершению профессиональной карьеры.
«Я прижат к стенке. Не хочу проиграть третий бой подряд. Я вообще не люблю проигрывать кому-то, поэтому очень тяжело переношу каждую неудачу. Не перестаю думать о своём предыдущем поединке, пока не получаю новый. Но я устал думать о прошлом поражении — там произошло что-то странное. Обещаю выложиться на максимум. Сейчас я практически на финишной прямой своей карьеры», — сказал Льюис во время пресс-конференции.
Напомним, в следующем поединке Льюис встретится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Бой состоится 20 ноября на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night и будет главным событием спортивного шоу.
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