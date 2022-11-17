Александр Емельяненко объяснил, зачем покрасился в блондина
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему принял решение покрасить волосы. По словам 41-летнего Александра, он сделал это для телевизионного шоу, а также для того, чтобы посмотреть, каким он будет в старости.
«Во-первых, мне это было нужно для одного телевизионного шоу. Скоро выйдет — посмотрите. Во-вторых, хотел посмотреть, каким буду в старости, и покрасился под седину. Сейчас она уже вымылась и выгорела. Многие пытаются спрятать седину, а я, наоборот, хотел посмотреть, каким я буду, когда стану седым. Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Емельяненко на своём YouTube-канале.
Александр Емельяненко продемонстрировал свой выход силой на кольцах:
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