Усман Нурмагомедов высказался о шансах выступить на Гран-при Bellator среди легковесов

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в Bellator, поделился мыслями о шансах выступить на Гран-при в лёгком весе, который будет проводиться в следующем году.



«Посмотрим, как сложатся дела. Деньги любят все. Как я знаю, выигрыш в этом гран-при – один миллион долларов. Поэтому, посмотрим», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.



Напомним, в следующем поединке Нурмагомедов встретится с представителем Бразилии Патрики Фрейре. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288, который пройдёт в эти выходные в Чикаго и будет носить статус титульного.

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