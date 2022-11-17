Усман Нурмагомедов: не думаю, что у Эй Джея Макки такое большое имя в ММА, как у меня

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в лёгкой весовой категории в Bellator, ответил на вопрос о возможном поединке с американцем Эй-Джей Макки и шансах, что он состоится в России.

«Я, конечно, хотел бы представить этот бой в России. Эй Джей Макки – очень талантливый парень, бьётся, борется. У нас получится очень хороший бой в будущем. Я думаю, что будет большой бой, но я не думаю, что у него такое большое имя в ММА, как у меня», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, в следующем поединке Усман сразится с бразильцем Патрики Фрейре. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288, который пройдёт в эти выходные в Чикаго. На кону будет титул в лёгком весе.

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