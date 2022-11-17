Экс-чемпион UFC Ян обратился к Немкову перед его боем с американцем Андерсоном

Известный российский боец смешанных единоборств, 29-летний россиянин Пётр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, поддержал соотечественника, бойца Bellator Вадима Немкова в преддверии его поединка с представителем США Кори Андерсоном.



«Вадик, желаю победы», — написал Ян в соцсетях под одним из постов Немкова.



Напомним, Немков и Андерсон сразятся в ночь на 19 ноября мск в Чикаго в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator 288. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия. Предыдущий поединок Вадима и Кори, который состоялся в апреле этого года на Bellator 277, был досрочно остановлен после того, как американец нарушил правила: в одном из эпизодов Кори ударил россиянина головой, нанеся ему рассечение.

Bellator 288: Немков — Андерсон. Защитит ли российский боец пояс: