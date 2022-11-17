Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148

Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов и претендент на титул Олег Оленичев успешно сделали вес перед чемпионским боем в Сочи. Под Магомедовым весы показали 93,45 кг, под претендентом — 93,05 кг. Бой станет главным событием турнира ACA 148.



Для Магомедова, который не имеет в карьере поражений (11-0), это будет вторая защита пояса, завоеванного в июле прошлого года. Оленичев (17-6) ведёт серию из шести побед подряд.



Полный кард ACA 148:



Муслим Магомедов — Олег Оленичев

Леонардо Силва — Григор Матевосян

Александр Матмуратов — Павел Гордеев

Абдул-Рахман Джанаев — Михаил Долгов

Венер Галиев — Денис Силва

Ренато Гомес — Висхан Магомадов

Сергей Клюев — Низамбек Жунус

Важа Циптаури — Мурад Каламов

Юрий Фёдоров — Матунга Джикаса

ACA 148 состоится 18 ноября. Посмотреть турнир можно на aca-mma.com Начало – в 19:45 мск.