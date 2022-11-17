Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148

Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов и претендент на титул Олег Оленичев успешно сделали вес перед чемпионским боем в Сочи. Под Магомедовым весы показали 93,45 кг, под претендентом — 93,05 кг. Бой станет главным событием турнира ACA 148.
Для Магомедова, который не имеет в карьере поражений (11-0), это будет вторая защита пояса, завоеванного в июле прошлого года. Оленичев (17-6) ведёт серию из шести побед подряд.
Полный кард ACA 148:
Муслим Магомедов — Олег Оленичев
Леонардо Силва — Григор Матевосян
Александр Матмуратов — Павел Гордеев
Абдул-Рахман Джанаев — Михаил Долгов
Венер Галиев — Денис Силва
Ренато Гомес — Висхан Магомадов
Сергей Клюев — Низамбек Жунус
Важа Циптаури — Мурад Каламов
Юрий Фёдоров — Матунга Джикаса
ACA 148 состоится 18 ноября. Посмотреть турнир можно на aca-mma.com Начало – в 19:45 мск.
- 17 ноября 2022
-
20:32
-
19:57
-
19:18
-
19:07
-
18:54
-
18:43
-
18:17
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
17:12
-
16:55
-
15:47
-
15:14
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
13:56
-
13:43
-
12:53
-
12:26
-
11:58
-
11:27
-
10:49
-
09:59
-
09:48
-
09:29
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00
-
02:00
-
00:50
-
00:31