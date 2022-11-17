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Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148

Оленичев и Магомедов сделали вес перед чемпионским боем на ACA 148
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Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов и претендент на титул Олег Оленичев успешно сделали вес перед чемпионским боем в Сочи. Под Магомедовым весы показали 93,45 кг, под претендентом — 93,05 кг. Бой станет главным событием турнира ACA 148.

Для Магомедова, который не имеет в карьере поражений (11-0), это будет вторая защита пояса, завоеванного в июле прошлого года. Оленичев (17-6) ведёт серию из шести побед подряд.

Полный кард ACA 148:

Муслим Магомедов — Олег Оленичев
Леонардо Силва — Григор Матевосян
Александр Матмуратов — Павел Гордеев
Абдул-Рахман Джанаев — Михаил Долгов
Венер Галиев — Денис Силва
Ренато Гомес — Висхан Магомадов
Сергей Клюев — Низамбек Жунус
Важа Циптаури — Мурад Каламов
Юрий Фёдоров — Матунга Джикаса

ACA 148 состоится 18 ноября. Посмотреть турнир можно на aca-mma.com Начало – в 19:45 мск.

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