Сауль Альварес рассказал, когда хочет провести реванш с Биволом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом в сентябре 2023 года.



«Идея состоит в том, чтобы вернуться в мае с тренировочным боем, чтобы оценить своё состояние, а затем провести реванш с Биволом в сентябре. Это единственное, чего я сейчас хочу для своей карьеры», — приводит слова Альвареса ESPN US.



Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае 2022 года. Поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение.

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