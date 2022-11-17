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Диллиан Уайт: когда Фьюри толкнул меня, я вывихнул связки

Диллиан Уайт: когда Фьюри толкнул меня, я вывихнул связки
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Британский ветеран супертяжёлого веса Диллиан Уайт рассказал, что хотел бы провести реванш с соотечественником Тайсоном Фьюри, а также вспомнил, как получил травму в их предыдущем бою.

«Знаете, я хочу вернуться к борьбе за титул и, очевидно, в какой-то момент провести бой-реванш с Фьюри. В нашем предыдущем бою я пропустил хороший удар. Но это бокс. Травмы случаются. Я и раньше терпел поражения, а потом снова поднимался. Он нанёс мне хороший удар и когда он толкнул меня, я, чёрт возьми, вывихнул связки на ноге, из-за чего, очевидно, мне пришлось взять некоторую паузу. Вот почему я не дрался с тех пор.

Очевидно, что по правилам следовало бы остановить бой и пригласить врача. Но этого не было сделано. Они просто остановили бой, что было грубым нарушением. Но что есть, то есть. Это бокс. Такие вещи случаются. Предпочитаю двигаться дальше», — приводит слова Уайта BoxingScene со ссылкой на его интервью на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

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