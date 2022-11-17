Диллиан Уайт: когда Фьюри толкнул меня, я вывихнул связки

Британский ветеран супертяжёлого веса Диллиан Уайт рассказал, что хотел бы провести реванш с соотечественником Тайсоном Фьюри, а также вспомнил, как получил травму в их предыдущем бою.
«Знаете, я хочу вернуться к борьбе за титул и, очевидно, в какой-то момент провести бой-реванш с Фьюри. В нашем предыдущем бою я пропустил хороший удар. Но это бокс. Травмы случаются. Я и раньше терпел поражения, а потом снова поднимался. Он нанёс мне хороший удар и когда он толкнул меня, я, чёрт возьми, вывихнул связки на ноге, из-за чего, очевидно, мне пришлось взять некоторую паузу. Вот почему я не дрался с тех пор.
Очевидно, что по правилам следовало бы остановить бой и пригласить врача. Но этого не было сделано. Они просто остановили бой, что было грубым нарушением. Но что есть, то есть. Это бокс. Такие вещи случаются. Предпочитаю двигаться дальше», — приводит слова Уайта BoxingScene со ссылкой на его интервью на канале Matchroom Boxing в YouTube.
Бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
- 17 ноября 2022
-
21:52
-
21:31
-
20:53
-
20:32
-
19:57
-
19:18
-
19:07
-
18:54
-
18:43
-
18:17
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
17:12
-
16:55
-
15:47
-
15:14
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
13:56
-
13:43
-
12:53
-
12:26
-
11:58
-
11:27
-
10:49
-
09:59
-
09:48
-
09:29
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00