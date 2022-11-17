Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Bellator 288: Немков оказался легче Андерсона, Усман Нурмагомедов перевесил Фрейре

Bellator 288: Немков оказался легче Андерсона, Усман Нурмагомедов перевесил Фрейре
Комментарии

В Чикаго состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые выступят на турнире по смешанным единоборсвтам Bellator 288. Спортивное шоу пройдёт в ночь на 19 ноября мск.

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков показал на весах 92,44 кг. Его соперник из США Кори Андерсон оказался чуть тяжелее — вес Кори составил 92,62 кг. Поединок Немкова и Андерсона будет главным событием спортивного мероприятия. В соглавном бою сразятся россиянин Усман Нурмагомедов и действующий чемпион промоушена в лёгком весе, бразилец Патрики Фрейре. Вес Нурмагомедова составил 70,22 кг. Его соперник был легче — 69,85 кг.

Bellator 288: Вадим Немков — Кори Андерсон. Защитит ли российский боец пояс:

Немков — аутсайдер в бою с Андерсоном? Объясняем, почему у американца нет шансов Немков — аутсайдер в бою с Андерсоном? Объясняем, почему у американца нет шансов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022