Хабиб — Усману Нурмагомедову: твоё время пришло

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в преддверии его поединка с представителем Бразилии Патрики Фрейре.



«Только вперёд. Твоё время пришло», — написал Хабиб.



Напомним, бой Усмана Нурмагомедова и Патрики Фрейре состоится на турнире по смешанным единоборствам Bellator 288. Спортивное мероприятие пройдёт в эти выходные в Чикаго, и будет носить статус титульного. На счету 24-летнего Усмана 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, из них восемь были добыты нокаутами. В активе Фрейре 34 боя (24 победы – 10 поражений).

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