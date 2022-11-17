О’Мэлли объяснил, почему ему понравилось, что судья прервал бой Адесанья – Перейра

Звёздный американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли поделился мыслями по поводу остановки в титульном поединке между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и представителем Бразилии Алексом Перейрой. Бой состоялся на турнире UFC 281 в Нью-Йорке. Адесанье проиграл техническим нокаутом в пятом раунде.



«Мне понравилась остановка только потому, что мне очень нравится Адесанья. Если этот парень кому-то не нравится, то этот кто-то скажет, что остановка была ранней. Потому что события разворачивались в плохом тренде. Я бы предпочёл досрочную остановку, чем видеть, как Исраэля отправляют в нокаут, и он потенциально лишается двух лет карьеры», — приводит слова О’Мэлли BJ Penn со ссылкой на его выступление на своём же канале в YouTube.