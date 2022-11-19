Минеев жёстко ответил хейтерам, считающим «странным» его бой с Родригесом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев жёстко ответил хейтерам, которые считают недавний бой с бразильцем Фернандо Родригесом «странным».

«Да пошли они… (в оригинале использована нецензурная лексика)» — сказал Минеев в видео для «Матч ТВ».

Напомним, Минеев одержал уверенную победу над Фернандо Родригесом нокаутом в третьем раунде в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок проходил по правилам кикбоксинга. В своём предыдущем кикбоксёрском поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, Владимир выиграл техническим нокаутом у Эрко Джуна.



Ранее сообщалось, что Владимир Минеев подписал контракт с Вооружёнными силами РФ. После боя с Родригесом он отправится служить в зону специальной военной операции.

Исполнение гимна перед боем Владимира Минеева.