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Минеев жёстко ответил хейтерам, считающим «странным» его бой с Родригесом

Минеев жёстко ответил хейтерам, считающим «странным» его бой с Родригесом
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев жёстко ответил хейтерам, которые считают недавний бой с бразильцем Фернандо Родригесом «странным».

«Да пошли они… (в оригинале использована нецензурная лексика)» — сказал Минеев в видео для «Матч ТВ».

Напомним, Минеев одержал уверенную победу над Фернандо Родригесом нокаутом в третьем раунде в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок проходил по правилам кикбоксинга. В своём предыдущем кикбоксёрском поединке, который состоялся в сентябре 2022 года, Владимир выиграл техническим нокаутом у Эрко Джуна.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев подписал контракт с Вооружёнными силами РФ. После боя с Родригесом он отправится служить в зону специальной военной операции.

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Исполнение гимна перед боем Владимира Минеева.

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