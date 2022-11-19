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Кямран Аббасов проиграл Кристиану Ли и лишился пояса чемпиона ONE

Кямран Аббасов проиграл Кристиану Ли и лишился пояса чемпиона ONE
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Боец из Кыргызстана Кямран Аббасов, проживающий в России, уступил в титульном поединке американцу Кристиану Ли и лишился чемпионского пояса в полусреднем весе. Бой состоялся в ночь с 18 на 19 ноября и возглавил турнир серии Fight Night лиги ONE Championship в Сингапуре.

Ли, являющийся обладателем пояса в лёгком весе, для поединка с Аббасовым поднялся в полусредний дивизион. Бой с Кямраном завершился победой Кристиана техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Для Аббасова это поражение стало шестым в профессиональной карьере. Всего на его счету 29 боёв, в 23 из которых он одержал победу. Для Кристиана Ли это 17-я победа в 21 поединке.

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