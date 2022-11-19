«Бургер, пиццу, колу». Усман Нурмагомедов рассказал, чего хочет после чемпионского боя

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Патрики Фрейре в титульном поединке на Bellator 288 и сказал, что хотел бы съесть после боя.
«Мог закончить всё в пятом раунде, но его кровь мне в глаза попала, я его по ходу рассёк и не заметил. А так мог сидеть, валить его, но следовал плану. С дистанции тоже хорошо получалось работать, я видел его удары. После второго раунда Фрейре был уже не тот, так что, как говорил Хавьер Мендес, я работал с дистанции. Что съем в дни отдыха в первую очередь? Сейчас не думаю особо о еде. Но бургер хотел бы, пиццу, колу», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.
Усман Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над Патрики Фрейре и стал чемпионом Bellator в лёгком весе.
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