Эдди Хирн сообщил о закулисных переговорах по бою Фьюри — Усик

Инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на известного промоутера Эдди Хирна рассказал о закулисных переговорах по бою Тайсона Фьюри с Александром Усиком, после того как IBF обязала украинского боксёра провести защиту титула с Филипом Хрговичем.

«Эдди Хирн сообщил, что в настоящий момент ведутся закулисные переговоры о возможности проведения следующего боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO после того, как был заказан обязательный бой с Филипом Хрговичем», — написал Бенсон в своих социальных сетях.

Отметим, Эдди Хирн является сопромоутером Филипа Хрговича. На счету непобеждённого хорватского боксёра 15 поединков в профессиональной карьере. Александр Усик одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения.

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