Джервонта Дэвис проведёт бой 8 января, в соперниках — непобеждённый чемпион мира

Чемпион мира в трёх весовых категориях звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) вернётся на ринг 8 января в Вашингтоне (США), сообщает PBC.
Соперником 28-летнего Дэвиса станет обладатель титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) 31-летний доминиканец Эктор Луис Гарсия (16-0, 10 KO), который ради этого поединка поднимется в лёгкий дивизион (до 61,2 кг).
В своём последнем бою в мае Дэвис досрочно остановил в шестом раунде соотечественника Роландо Ромеро, нанеся ему первое поражение в карьере. Гарсия завоевал титул в феврале, когда, будучи аутсайдером у букмекеров, перебоксировал непобеждённого американца Криса Колберта. В августе доминиканец провёл дебютную защиту и победил единогласным судейским решением венесуэльца Роджера Гутьерреса.
Ожидается, что в случае победы Дэвис проведёт мегафайт с соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Поединок запланирован на апрель.
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