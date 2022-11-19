Джервонта Дэвис проведёт бой 8 января, в соперниках — непобеждённый чемпион мира

Чемпион мира в трёх весовых категориях звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) вернётся на ринг 8 января в Вашингтоне (США), сообщает PBC.

Соперником 28-летнего Дэвиса станет обладатель титула WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) 31-летний доминиканец Эктор Луис Гарсия (16-0, 10 KO), который ради этого поединка поднимется в лёгкий дивизион (до 61,2 кг).

В своём последнем бою в мае Дэвис досрочно остановил в шестом раунде соотечественника Роландо Ромеро, нанеся ему первое поражение в карьере. Гарсия завоевал титул в феврале, когда, будучи аутсайдером у букмекеров, перебоксировал непобеждённого американца Криса Колберта. В августе доминиканец провёл дебютную защиту и победил единогласным судейским решением венесуэльца Роджера Гутьерреса.

Ожидается, что в случае победы Дэвис проведёт мегафайт с соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Поединок запланирован на апрель.