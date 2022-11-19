Конор Макгрегор высказался о возможном возвращении в UFC
Поделиться
Чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался в социальных сетях о возможном возвращении в клетку организации.
«Последний удар перед переломом. В этом весь я. Взволнован возвращением и желанием доказать, что с моей опорой всё в порядке! Марафон – это не спринт», – написал боец, приложив фотографию третьего поединка с американцем Дастином Порье.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в трилогии с Порье техническим нокаутом. За считаные секунды до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
Новость по темеЭкс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал физическую форму. Фото
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04
-
22:42
-
22:20
-
22:10
-
20:58
-
19:45
-
17:54
-
16:58
-
15:43
-
15:01
-
14:44
-
14:28
-
13:37
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
10:46
-
10:30
-
09:57
-
05:01
-
04:43
-
04:33
-
04:00
-
03:41
-
02:36
-
02:28
-
01:36
-
01:30
-
00:46
-
00:38
-
00:27
Партнерский контент