«Это легальное жульничество». Джо Роган оценил размеры Перейры в среднем весе UFC
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Звёздный комментатор бойцовского промоушена UFC Джо Роган оценил внушительные габариты бразильского средневеса Алекса Перейры, между боями набирающего около 20 кг.
Напомним, после взвешивания перед турниром UFC 281 в сети прошёл слух, что Перейра прибавил на 12 кг.
«Весил ли он 100 кг в бою? Думаю, что это возможно. Он точно поднимается выше этой отметки в межсезонье. Ему тяжело укладываться в лимит среднего веса. И это полная фигня. По сути, это легальное жульничество. Так и есть. Но этим занимаются все», – сказал Роган в рамках своего подкаста.
Ранее о потенциальном поединке с Перейрой, а также о его размерах высказался австралийский экс-чемпион Роберт Уиттакер.
Новость по теме«Кто впустил его в клетку?» Роберт Уиттакер высказался о размерах Перейры в среднем весе
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