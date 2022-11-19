«Это легальное жульничество». Джо Роган оценил размеры Перейры в среднем весе UFC

Звёздный комментатор бойцовского промоушена UFC Джо Роган оценил внушительные габариты бразильского средневеса Алекса Перейры, между боями набирающего около 20 кг.

Напомним, после взвешивания перед турниром UFC 281 в сети прошёл слух, что Перейра прибавил на 12 кг.

«Весил ли он 100 кг в бою? Думаю, что это возможно. Он точно поднимается выше этой отметки в межсезонье. Ему тяжело укладываться в лимит среднего веса. И это полная фигня. По сути, это легальное жульничество. Так и есть. Но этим занимаются все», – сказал Роган в рамках своего подкаста.

Ранее о потенциальном поединке с Перейрой, а также о его размерах высказался австралийский экс-чемпион Роберт Уиттакер.

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