Ярд — о Бетербиеве: в боксе и раньше были убийцы, но стили делают бои

Британский претендент на титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Энтони Ярд (22-2, 21 KO) считает, что сможет навязать конкуренцию чемпиону WBC, IBF и WBO россиянину Артуру Бетербиеву (18-0, 18 KO), поединок с которым состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне (Великобритания).

«В боксе и раньше были убийцы. Но я верю, что стили делают бои. Когда передо мной встаёт вызов, когда бы он ни возник, он заставляет меня показывать лучшее, на что я способен», – приводит слова Ярда издание BoxingScene.

Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере. Свой первый титул россиянин завоевал в ноябре 2017 года, в бою за вакантный титул IBF нокаутировав в 12-м раунде немца Энрико Кёллинга.

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