«Он не готов к такому». Даррен Тилл высказался о бое Перейра — Чимаев
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл высказался о потенциальном поединке своего товарища шведа Хамзата Чимаева и бразильца Алекса Перейры.
«Рамбл Джонсон, я бы хотел привести его в пример, потому что это будет лучший выбор. Этому человеку было достаточно коснуться мизинцем вашей головы, чтобы вы отключились. И у Перейры есть это.
Что же касается его борьбы, то он ещё молод в спорте. Я видел, как Хамзат вызвал его, и подумал: «Боже, он повалит его за 30 секунд». Окей, это бой, но Перейра не готов к такому», – сказал Тилл в интервью экс-чемпиону UFC Майклу Биспингу.
Ранее комментатор UFC Джо Роган оценил размеры Алекса Перейры в среднем дивизионе UFC.
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