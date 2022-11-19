«Он не готов к такому». Даррен Тилл высказался о бое Перейра — Чимаев

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл высказался о потенциальном поединке своего товарища шведа Хамзата Чимаева и бразильца Алекса Перейры.

«Рамбл Джонсон, я бы хотел привести его в пример, потому что это будет лучший выбор. Этому человеку было достаточно коснуться мизинцем вашей головы, чтобы вы отключились. И у Перейры есть это.

Что же касается его борьбы, то он ещё молод в спорте. Я видел, как Хамзат вызвал его, и подумал: «Боже, он повалит его за 30 секунд». Окей, это бой, но Перейра не готов к такому», – сказал Тилл в интервью экс-чемпиону UFC Майклу Биспингу.

Ранее комментатор UFC Джо Роган оценил размеры Алекса Перейры в среднем дивизионе UFC.