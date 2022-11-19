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Деррик Льюис снялся с боя против Сергея Спивака на UFC Vegas 65

Деррик Льюис снялся с боя против Сергея Спивака на UFC Vegas 65
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Деррик Льюис снялся с поединка против молдаванина Сергея Спивака, который должен был состояться сегодня, в ночь с 19 на 20 ноября, в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.

Поединок должен был возглавить турнир UFC Vegas 65 (UFC Fight Night 215). Сообщается, что Льюис был госпитализирован. Причина не называется, однако, по информации ресурса, это не связано с весосгонкой.

Теперь в главном бою вечера сразятся представители полутяжёлого веса (до 93 кг) – молдаванин Ион Куцелаба и американец Кеннеди Нзечукву.

Напомним, Льюис проиграл в последних двух боях. В феврале на UFC 271 он был нокаутирован австралийцем Таем Туивасой, а в июле, на UFC 277, досрочно остановлен россиянином Сергеем Павловичем.

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