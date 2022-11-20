Чимаев назвал возможную проблему Адесаньи в реванше с Перейрой

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев объяснил, с какой проблемой может столкнуться новозеландский средневес Исраэль Адесанья в титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой.
«Адесанья может победить, но вы никогда не знаете, что будет после того, как вас нокаутируют. Челюсть вы не можете контролировать. Если вы пропускаете удар и челюсть не может вас защитить, то ничего не сработает. И неважно, насколько вы хороши. Если вы пропустите, то уснёте.
Исраэль выигрывал бой, но заигрался и именно поэтому проиграл, как по мне. Если он не будет слишком увлекаться, опускать руки и защищаться движениями головой, тогда у него появится возможность», – сказал Чимаев в интервью ESPN.
Проиграл борцу и сменил фамилию. 7 интересных фактов о Чимаеве:
- 21 ноября 2022
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04
-
22:42
-
22:20
-
22:10
-
20:58
-
19:45
-
17:54
-
16:58
-
15:43
-
15:01
-
14:44
-
14:28
-
13:37
-
12:26
-
12:01
-
11:45
-
11:28
-
10:46
-
10:30
-
09:57
-
05:01
-
04:43
-
04:33
-
04:00
-
03:41
-
02:36
-
02:28
-
01:36
-
01:30
-
00:46
-
00:38
-
00:27