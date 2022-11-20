Чимаев назвал возможную проблему Адесаньи в реванше с Перейрой

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев объяснил, с какой проблемой может столкнуться новозеландский средневес Исраэль Адесанья в титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой.

«Адесанья может победить, но вы никогда не знаете, что будет после того, как вас нокаутируют. Челюсть вы не можете контролировать. Если вы пропускаете удар и челюсть не может вас защитить, то ничего не сработает. И неважно, насколько вы хороши. Если вы пропустите, то уснёте.

Исраэль выигрывал бой, но заигрался и именно поэтому проиграл, как по мне. Если он не будет слишком увлекаться, опускать руки и защищаться движениями головой, тогда у него появится возможность», – сказал Чимаев в интервью ESPN.

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