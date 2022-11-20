Шакур Стивенсон объяснил, почему Ломаченко не победит Хэйни
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом поединке за все мировые титулы в лёгком весе (до 61 кг) между соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).
«Я поставлю на победу Дэвина. Думаю, что за счёт преимущества в размахе рук он перебоксирует Ломаченко. Дэвин быстрее, габаритнее и выше», – приводит слова Стивенсона DAZN Boxing Show.
В своём последнем бою в конце октября Ломаченко победил единогласным судейским решением американца Джэмейна Ортиса. Хэйни, также выступивший в октябре, на выезде в Австралии нанёс повторное поражение местному экс-чемпиону Джорджу Камбососу.
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