Шакур Стивенсон объяснил, почему Ломаченко не победит Хэйни

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался об ожидаемом поединке за все мировые титулы в лёгком весе (до 61 кг) между соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

«Я поставлю на победу Дэвина. Думаю, что за счёт преимущества в размахе рук он перебоксирует Ломаченко. Дэвин быстрее, габаритнее и выше», – приводит слова Стивенсона DAZN Boxing Show.

В своём последнем бою в конце октября Ломаченко победил единогласным судейским решением американца Джэмейна Ортиса. Хэйни, также выступивший в октябре, на выезде в Австралии нанёс повторное поражение местному экс-чемпиону Джорджу Камбососу.

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