Жалгас Жумагулов проиграл судейским решением на турнире UFC Vegas 65

Завершился поединок турнира UFC Vegas 65 (UFC Fight Night 215), который в настоящий момент проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Боец наилегчайшего веса (до 57 кг) казахстанец Жалгас Жумагулов (14-7) встретился с американцем Чарльзом Джонсоном (11-5). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона раздельным судейским решением (29-28, 28-29, 29-28).

Поражение на UFC Vegas 65 стало для 34-летнего Жумагулова пятым в последних шести боях. Казахстанец дебютировал в сильнейшем промоушене мира в июле 2020 года и за время выступлений одержал одну победу. Для 31-летнего Джонсона это первая победа в UFC.

Напомним, в главном бою турнира сразятся бойцы полутяжёлого веса (до 93 кг) Ион Куцелаба и Кеннеди Нзечукву.