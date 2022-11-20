Нзечукву победил Куцелабу техническим нокаутом в главном бою турнира UFC

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65. В главном бою вечера сразились представители полутяжёлого веса (до 93 кг) – молдаванин Ион Куцелаба и американец Кеннеди Нзечукву.
Победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал американец. Для него эта победа стала девятой в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
Куцелаба, в свою очередь, потерпел третье поражение подряд в UFC. Всего на его счету 16 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.
Отметим, ранее в главном поединке вечера должны были встретиться тяжеловесы американец Деррик Льюис и молдаванин Сергей Спивак. Однако Льюис снялся с поединка из-за госпитализации. Причина не называется, однако предполагается, что это не связано с весогонкой.
Ранее на турнире российский боец Муслим Салихов техническим нокаутом победил португальца Андре Фиалью.
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