Нзечукву победил Куцелабу техническим нокаутом в главном бою турнира UFC

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65. В главном бою вечера сразились представители полутяжёлого веса (до 93 кг) – молдаванин Ион Куцелаба и американец Кеннеди Нзечукву.

Победу в бою техническим нокаутом во втором раунде одержал американец. Для него эта победа стала девятой в смешанных единоборствах при трёх поражениях.

Куцелаба, в свою очередь, потерпел третье поражение подряд в UFC. Всего на его счету 16 побед и девять поражений в смешанных единоборствах.

Отметим, ранее в главном поединке вечера должны были встретиться тяжеловесы американец Деррик Льюис и молдаванин Сергей Спивак. Однако Льюис снялся с поединка из-за госпитализации. Причина не называется, однако предполагается, что это не связано с весогонкой.

Ранее на турнире российский боец Муслим Салихов техническим нокаутом победил португальца Андре Фиалью.