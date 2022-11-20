Опубликованы судейские карточки боя Жумагулова и Джонсона со спорной победой американца

Поздно вечером 19 ноября на арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоялся поединок бойца из Казахстана Жалгаса Жумагулова с американцем Чарльзом Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 65. Противостояние продлилось три раунда, после которых Джонсон одержал победу раздельным судейским решением.



Двое судей – Дерек Клири и Сэл Д`Амато – отдали Джонсону победу со счётом 29-28. По их оценке, Жумагулов забрал первый раунд и уступил в остальных двух. При этом судья Дуглас Кросби посчитал, что боец из Казахстана был лучше в первом и втором раундах, и лишь третий оценил в пользу Джонсона.

Отметим, что после боя многие болельщики возмутились решением судей, а сам Жумагулов объявил о завершении карьеры. Жалгас записал видео, в котором сказал, что больше драться не хочет, и конкретизировал словами: «Уже какой раз дерусь, а судьи мне не отдают». Боец подчеркнул, что принимает такое решение не на эмоциях, а взвешенно.