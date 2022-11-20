Соннен: Перейра — худший чемпион UFC всех времён в среднем весе
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Бывший боец UFC, ныне аналитик Чейл Соннен назвал бразильца Алекса Перейру худшим чемпионом в истории промоушена в среднем весе.
«Алекс Перейра — худший чемпион всех времён в среднем весе. Я это утверждаю, но вам нужны доказательства. Моё доказательство в том, что сейчас он является чемпионом, а его может победить Бо Никал, который никогда не дрался в UFC.
Кажется, если ты хорош в партере, то можешь его побить. Перейра попытался провести тейкдаун, мы это видели, но сверху оказался Адесанья. Перейра — худший чемпион всех времён», — заявил Соннен в видео на своём YouTube-канале.
Бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью на турнире UFC 281 и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
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