Соннен: Перейра — худший чемпион UFC всех времён в среднем весе

Бывший боец UFC, ныне аналитик Чейл Соннен назвал бразильца Алекса Перейру худшим чемпионом в истории промоушена в среднем весе.



«Алекс Перейра — худший чемпион всех времён в среднем весе. Я это утверждаю, но вам нужны доказательства. Моё доказательство в том, что сейчас он является чемпионом, а его может победить Бо Никал, который никогда не дрался в UFC.



Кажется, если ты хорош в партере, то можешь его побить. Перейра попытался провести тейкдаун, мы это видели, но сверху оказался Адесанья. Перейра — худший чемпион всех времён», — заявил Соннен в видео на своём YouTube-канале.



Бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью на турнире UFC 281 и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.