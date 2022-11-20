Глава Bellator сравнил Усмана Нурмагомедова с Хабибом

Президент Bellator Скотт Кокер сравнил российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова с его двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым.
Усман в эти выходные стал новым чемпионом Bellator в лёгком весе, одолев Патрики Фрейре единогласным решением судей, Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории.
«Усман — наш Хабиб? Пока этот парень очень молод, ему предстоит расти. Но я скажу вам так: Усман — один из самых опасных наших бойцов, потому что умеет делать всё. У кого-то хорошая борьба, у кого-то джиу-джитсу, а кто-то отлично смотрится в стойке. Усман же хорош во всех трёх аспектах», — сказал Кокер на пресс-конференции.
На счету Усмана Нурмагомедова 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.
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