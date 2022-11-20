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Бетербиев: Ярд назвал меня медленным? Тише едешь — дальше будешь

Бетербиев: Ярд назвал меня медленным? Тише едешь — дальше будешь
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Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с британцем Энтони Ярдом.

«Я никогда не отступаю перед вызовами, а Энтони Ярд попросил об этом бое, он главный претендент. После Олимпийских игр 2012 года это будет мой первый бой в Лондоне. Ярд называл меня медленным после победы над Джо Смитом-младшим? Как говорится, тише едешь — дальше будешь. 28 января я одержу победу», — цитирует Бетербиева BoxingScene.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом состоится 28 января на «Уэмбли» в Лондоне.

На счету Бетербиева 18 поединков в профессиональной карьере и 18 побед, все — нокаутом. У Энтони Ярда 22 победы в 24 боях.

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