Кевин Ли: заставить Оливейру драться с Махачевым на Ближнем Востоке — гениальный ход

Экс-боец UFC американец Кевин Ли высказался о победе россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Да, это был отличный бой. Они хорошо подготовились к этому поединку. Заставить Чарльза Оливейру прилететь на Ближний Восток было гениальным ходом. Я чувствую, что Ислам Махачев превзошёл все ожидания. Знаете, в борьбе он показал себя намного лучше, чем я ожидал. Он выглядел намного сильнее. А Чарльз был не в своей тарелке, его расстроил этот результат.

Это был действительно один из тех боёв, в котором сложно угадать победителя. И я не делал никаких прогнозов, потому что понимал, что поединок может качнуться в любую сторону. Эти парни – мастера своего дела. Их стили очень хорошо сочетаются. Но я знал — кто будет лучшим в борьбе, тот и выиграет бой», — приводит слова Ли Bloody Elbow.

Новость по теме Тренер Волкановски назвал секрет борьбы Ислама Махачева

Махачев показал, как борется с Кормье.