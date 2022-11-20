Кевин Ли: заставить Оливейру драться с Махачевым на Ближнем Востоке — гениальный ход

Экс-боец UFC американец Кевин Ли высказался о победе россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Да, это был отличный бой. Они хорошо подготовились к этому поединку. Заставить Чарльза Оливейру прилететь на Ближний Восток было гениальным ходом. Я чувствую, что Ислам Махачев превзошёл все ожидания. Знаете, в борьбе он показал себя намного лучше, чем я ожидал. Он выглядел намного сильнее. А Чарльз был не в своей тарелке, его расстроил этот результат.
Это был действительно один из тех боёв, в котором сложно угадать победителя. И я не делал никаких прогнозов, потому что понимал, что поединок может качнуться в любую сторону. Эти парни – мастера своего дела. Их стили очень хорошо сочетаются. Но я знал — кто будет лучшим в борьбе, тот и выиграет бой», — приводит слова Ли Bloody Elbow.
Махачев показал, как борется с Кормье.
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