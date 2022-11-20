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Названа причина, по которой Деррик Льюис снялся с боя со Спиваком

Названа причина, по которой Деррик Льюис снялся с боя со Спиваком
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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис не смог выступить на турнире UFC Vegas 65, который состоялся в ночь на 20 ноября. Поединок Льюиса с молдавским бойцом Сергеем Спиваком должен был возглавить этот турнир.

За несколько часов до боя стало известно, что Деррик Льюис не сможет выступить из-за возникших проблем со здоровьем. При этом подчёркивалось, что проблемы не были связаны с весогонкой или коронавирусом.

Врач, работающий с UFC, Джефф Дэвидсон рассказал, что у Льюиса возникли проблемы с желудком и его госпитализировали. Боец прошёл медицинское обследование и позже был выписан, сообщает MMAJunkie.

Пока не сообщается, будет ли бой Льюиса со Спиваком перемещён в кард другого турнира.

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Деррик Льюис снялся с боя против Сергея Спивака на UFC Vegas 65
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