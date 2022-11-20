Усман Нурмагомедов: Хабиб задал высокую планку, приходится соответствовать

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал, что уже ждёт работу над ошибками со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым по возвращении домой.



«Хабиб был очень рад победе, поздравил меня, а работа над ошибками и всё остальное будет уже по прилёте домой. Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать, и, как вы видите, стараюсь изо всех сил», — сказал Усман после боя.



В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана, таким образом, стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



Хабиб Нурмагомедов не смог посетить турнир из-за проблем с визой.