Усман Нурмагомедов: Хабиб задал высокую планку, приходится соответствовать
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов рассказал, что уже ждёт работу над ошибками со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым по возвращении домой.
«Хабиб был очень рад победе, поздравил меня, а работа над ошибками и всё остальное будет уже по прилёте домой. Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать, и, как вы видите, стараюсь изо всех сил», — сказал Усман после боя.
В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана, таким образом, стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Хабиб Нурмагомедов не смог посетить турнир из-за проблем с визой.
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