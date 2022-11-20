Патрики Фрейре обратился к Усману Нурмагомедову после поражения на Bellator 288
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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) бразильский ветеран Патрики Фрейре обратился к непобеждённому россиянину Усману Нурмагомедову, поединок с которым состоялся на минувших выходных в Чикаго (США) и стал соглавным событием турнира Bellator 288.
Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением (50-45, 50-44, 50-44).
«Поздравляю, Усман, у тебя большой талант. Я же был слишком осторожен и не был собой в клетке. И так и не включился в работу. Этого больше не повторится. В следующем году начнётся Гран-при в лёгком весе, и я буду претендовать на титул и приз», – написал Фрейре в социальных сетях.
Усману Нурмагомедову 24 года. Боец выступает в профессионалах с 2017 года и имеет в своём активе 16 побед без поражений.
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