Чимаев высказался о реванше с Бёрнсом — Гилберт ответил

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о потенциальном реванше с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом. Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле на турнире UFC 273, и Чимаев победил единогласным решением по итогам трёх раундов.

«Если Алекс [Перейра] не будет готов быть убитым, давай сделаем это снова. На этот раз в Бразилии и в среднем весе», – написал Чимаев в социальных сетях.

«В любом весе», – ответил Бёрнс.

В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: