«Всё, о чём я вспоминаю после боя». Чендлер обратился к жене после проигрыша Порье
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC американский ветеран Майкл Чендлер обратился к своей жене Бри Уиллет после поражения от соотечественника Дастина Порье на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке (США).
Напомним, Порье победил техническим нокаутом в третьем раунде, нанеся Чендлеру третье поражение в организации.
«Первое, о чём я буду вспоминать после выступления – это о встрече глазами с тобой. 20 тысяч человек на самой знаковой арене мира, но в этот момент были только ты и я… Когда вся пыль уляжется и погаснут огни, когда медиа перестанут звонить и путешествие будет окончено, всё, что останется – это воспоминания о том, что было, и те, кто прожил их с тобой», – написал Чендлер в социальных сетях.
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