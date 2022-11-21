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Усман Нурмагомедов выложил чемпионское фото с Исламом Махачевым

Усман Нурмагомедов выложил чемпионское фото с Исламом Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в одной из социальных сетей выложил чемпионское фото с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Два чемпиона из Дагестана. В двух лучших организациях мира. С одного зала, в одно время, в одном весе. Я не назову себя лучшим бойцом мира или ещё как-то, мне есть куда расти, и впереди очень много работы. Но сам я очень рад, что не подвёл тех, кто в меня верил и поддерживал, ваша поддержка сыграла огромную роль. Спасибо вам», — написал под фотографией Усман.

Напомним, в рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана, таким образом, стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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