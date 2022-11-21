«Два моих сопилота». Дмитрий Бивол выложил фото с сыновьями

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол в одной из социальных сетей выложил фото с сыновьями.
«Два моих сопилота», — подписал фотографию боксёр.
Напомним, Бивол является непобеждённым боксёром. В последнем бою он встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.
Ранее бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом в сентябре 2023 года. Первый поединок между боксёрами остался за Биволом.
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами
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