«Два моих сопилота». Дмитрий Бивол выложил фото с сыновьями

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол в одной из социальных сетей выложил фото с сыновьями.

«Два моих сопилота», — подписал фотографию боксёр.

Напомним, Бивол является непобеждённым боксёром. В последнем бою он встречался с представителем Мексики Хильберто Рамиресом, который до этого поединка также не проигрывал. Противостояние проходило 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) в ходе вечера бокса, который был организован промоутерской компанией Matchroom Boxing. Бивол победил единогласным решением судей.



Ранее бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес заявил, что хотел бы провести бой-реванш с россиянином Дмитрием Биволом в сентябре 2023 года. Первый поединок между боксёрами остался за Биволом.

Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами