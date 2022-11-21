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Усман Нурмагомедов: я не имел права проиграть Фрейре

Усман Нурмагомедов: я не имел права проиграть Фрейре
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов высказался по поводу своей победы в титульном бою Bellator с Патрики Фрейре из Бразилии.

«Да, я чувствовал давление, потому что это был мой первый пятираундовый титульный бой, весь мир смотрел – нельзя было подвести команду, ни в коем случае нельзя было проиграть.

Мы готовились ко всему, очень сильно тренировались, и, я думаю, вы будете всю жизнь говорить, какого бы соперника ни дали, если мы его переедем, что он был слабым, что нужен кто-то другой. Это наша работа, чтобы вам казалось, что это легко для нас», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

В рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана, таким образом, стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В предыдущем бою удушающим приёмом был повержен Кристофер Гонсалес.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator:

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