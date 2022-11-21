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«Я уже дал согласие. Теперь твоя очередь». Чимаев бросил вызов Перейре

«Я уже дал согласие. Теперь твоя очередь». Чимаев бросил вызов Перейре
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Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец Хамзат Чимаев (12-0) бросил вызов новоиспечённому чемпиону UFC Алексу Перейре.

«Алекс Перейра, 10 декабря, погнали! Я уже дал согласие. Теперь твоя очередь», — написал Чимаев в социальных сетях.

Бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью на турнире UFC 281 и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:

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