«Я уже дал согласие. Теперь твоя очередь». Чимаев бросил вызов Перейре
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Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC шведский боец Хамзат Чимаев (12-0) бросил вызов новоиспечённому чемпиону UFC Алексу Перейре.
«Алекс Перейра, 10 декабря, погнали! Я уже дал согласие. Теперь твоя очередь», — написал Чимаев в социальных сетях.
Бразильский боец Алекс Перейра отправил в нокаут Исраэля Адесанью на турнире UFC 281 и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.
В своём последнем бою на турнире UFC 279, который состоялся 11 сентября в Лас-Вегасе (США), Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда, вышедшего на замену после того, как ветеран Нейт Диаз отказался драться с уроженцем Чечни из-за проваленного взвешивания.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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