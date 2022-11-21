Роберто Дюран посоветовал Канело не откладывать реванш с Биволом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный панамец Роберто Дюран считает, что мексиканец Сауль Альварес должен как можно скорее провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом.

«Странно, что он до сих пор не провёл реванш с Биволом. Этот бой должен был состояться. Я был одним из тех боксёров, которых никто не мог победить, а когда меня победили, я стал смелее и тренировался ещё упорнее.

Он может исправить свои ошибки. Но даже если тренер может исправить эти ошибки в зале, работать придется тебе как бойцу. Тренер может подготовить тебя, но, когда ты выходишь на ринг, это совсем другое дело.

«Этот парень победил меня, но он не сможет победить меня снова». Это всегда был мой менталитет, если кто-то побеждал меня, я всегда хотел реванша. Если бы я был Канело, я бы уже хотел этого. Я бы поговорил с его менеджером, попросил бы его поставить себе более тяжёлых спарринг-партнёров», — приводит слова Дюрана BoxingScene.

Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе: