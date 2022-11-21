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Менеджер команды Хабиба выделил достижения школы Абдулманапа в ММА

Менеджер команды Хабиба выделил достижения школы Абдулманапа в ММА
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Менеджер команды Хабиба и матчмейкер EagleFC Ризван Магомедов опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором выделил достижения школы Абдулманапа Нурмагомедова в ММА.

«Невероятное достижение школы имени Абдулманапа Нурмагомедова в ММА:

чемпион UFC в лёгком весе;
чемпион Bellator в лёгком весе;
чемпион PFL в полулёгком весе;
чемпион ACA в полулёгком весе;
чемпион EagleFC в легчайшем весе.

Скоро появится чемпион OneFC в лёгком весе», — написал Магомедов.

Напомним, на днях в рамках турнира Bellator 288 Усман Нурмагомедов одержал победу над бразильским бойцом Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в лёгком весе. На счету Усмана, таким образом, стало 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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