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Гэтжи: мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на вершину

Гэтжи: мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на вершину
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Экс-претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на вершину. Я вернусь туда с двумя финишами. Титул — это моя цель. Если я не веду борьбу за него, тогда мне нужно убираться отсюда. Жизнь сумасшедшая, но я взволнован. И я готов сделать это снова», – приводит слова Гэтжи MMA Mania.

Свой последний поединок Гэтжи провёл с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который на тот момент был чемпионом организации в лёгком весе. Бой Оливейры и Гэтжи был главным событием спортивного UFC 274. Поединок завершился досрочной победой Чарльза удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Оливейра провалил контрольное взвешивание перед поединком.

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