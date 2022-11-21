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Хабиб побывал на Ниагарском водопаде. Фото

Хабиб побывал на Ниагарском водопаде. Фото
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию из Канады, где он посетил Ниагарский водопад.

«Географию любил с детства. В десятилетнем возрасте я знал все столицы мира, не говоря уже о реках, морях, озёрах, водопадах и т.д. В общем, я хочу сказать, что сегодня побывал на Ниагарском водопаде», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Последний бой в карьере Хабби провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:

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