«Если бы у Шварценеггера и Брюса Ли был ребёнок». Макгрегор показал актуальную форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор продолжает поддерживать форму в преддверии возможного возвращения в организацию и время от времени делится фотографиями с подписчиками в социальных сетях.
«Если бы у Шварценеггера и Брюса Ли был сумасшедший ирландский ребёнок», – написал боец.
Фото: из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в трилогии с Порье техническим нокаутом. За несколько секунд до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
Ранее бывший соперник Макгрегора, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего игрока чемпионатов мира по футболу 1998 и 2006 годов.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
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