Артур Бетербиев опубликовал пост после анонса боя с Ярдом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (18-0, 18 KO) прокомментировал анонс поединка с британцем Энтони Ярдом (23-2, 22 KO), который состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).

«Друзья, хорошие новости! 28 января встречусь с Энтони Ярдом. Он претендент на пояс WBO, но так как у меня три пояса, на кону будут они все, как и во всех моих боях. Поэтому в ближайшее время меня ждёт серьёзная работа. Вы со мной?» – написал боец в социальных сетях.

Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере. Свой первый титул россиянин завоевал в ноябре 2017 года, нокаутировав в бою за вакантный титул IBF немца Энрико Кёллинга в 12-м раунде.