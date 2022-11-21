Немков рассказал, что сделал с чеком на $ 1 млн за победу в Гран-при Bellator
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков рассказал, что сделал с чеком на $ 1 млн за победу в Гран-при организации.
Напомним, в финале турнира Немков победил единогласным решением (48-47, 49-46, 49-46) американца Кори Андерсона, взяв реванш после первого поединка, признанного несостоявшимся из-за столкновения головами.
«Где табличка с миллионом? Оставили, слишком большая. И без неё много сумок, пришлось оставить в США. Подарили фанату. Мы выезжали из гостиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты — подарил чек кому-то из них», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров сказал, что позволило Немкову взять верх в реванше с Андерсоном.
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