Немков оценил шансы Фёдора Емельяненко в реванше с Бейдером

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг), россиянин Вадим Немков высказался о предстоящем титульном реванше между соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, который состоится 5 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Фёдор сможет выдержать пять раундов. Когда мы в предыдущий раз готовились в Кисловодске, он работал в высоком темпе. Бывали моменты, когда ему удавалось меня передышать. Уверен, что у него всё получится. Во втором раунде может повториться моя история с Бейдером. Я ничего не дал ему сделать, сам попал пару раз, и он поплыл», – приводит слова бойца издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, первый поединок Емельяненко и Бейдера состоялся в январе 2019 года, и тогда американец победил техническим нокаутом в первом раунде.