Хабиб: сказал Исламу, что Волкановски будет жёстче Оливейры

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов считает, что австралийский полулегковес Алекс Волкановски даст действующему обладателю титула в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву более серьёзный отпор, чем бразилец Чарльз Оливейра.

«Сказал Исламу ещё перед последним боем с Чарльзом Оливейрой, что Волкановски жёстче него. Я сделал это, потому что Волкановски подрался бы с Исламом, если бы Чарльз не уложился в вес. Считаю, что у него есть большой опыт. У них обоих большой опыт. Но если говорить о бойцовском IQ и психологии, то Волкановски лучше. Думаю, он будет более тяжёлым соперником для Ислама, чем Оливейра», – сказал Хабиб на медиаконференции.

Напомним, поединок Ислама Махачева и Алекса Волкановски состоится 4 февраля в Перте (Австралия) и возглавит турнир UFC 284.

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