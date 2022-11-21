Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов назвал трёх фаворитов чемпионата мира по футболу, стартовавшего 20 ноября в Катаре.

По мнению российского бойца, на победу в мировом первенстве претендуют сборные Англии, Бразилии и Нидерландов.

«Я считаю, что Англия хорошо себя покажет. Ещё назову Бразилию и Нидерланды. Есть ещё Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия и Германия. Всё эти команды очень хороши, но я выбрал три, так что давайте посмотрим, как всё сложится», – сказал Хабиб на медиа-конференции.

Ранее в интервью Нурмагомедов объяснил, почему Волкановски окажет Махачеву более серьёзное сопротивление, чем Оливейра.

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Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок: