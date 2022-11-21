Хабиб Нурмагомедов назвал трёх фаворитов чемпионата мира по футболу
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов назвал трёх фаворитов чемпионата мира по футболу, стартовавшего 20 ноября в Катаре.
По мнению российского бойца, на победу в мировом первенстве претендуют сборные Англии, Бразилии и Нидерландов.
«Я считаю, что Англия хорошо себя покажет. Ещё назову Бразилию и Нидерланды. Есть ещё Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия и Германия. Всё эти команды очень хороши, но я выбрал три, так что давайте посмотрим, как всё сложится», – сказал Хабиб на медиа-конференции.
Ранее в интервью Нурмагомедов объяснил, почему Волкановски окажет Махачеву более серьёзное сопротивление, чем Оливейра.
Новость по темеХабиб: сказал Исламу, что Волкановски будет жёстче Оливейры
Хабиб закинул шикарный трёхочковый бросок:
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
00:46
-
00:33
- 21 ноября 2022
-
23:45
-
23:36
-
23:20
-
22:22
-
22:12
-
21:49
-
20:59
-
20:32
-
20:08
-
19:55
-
19:50
-
19:14
-
18:45
-
17:44
-
17:33
-
17:23
-
16:59
-
16:00
-
15:01
-
14:37
-
12:41
-
11:56
-
10:51
-
10:18
-
10:03
-
09:50
-
06:34
-
06:11
-
03:13
-
00:59
-
00:57
- 20 ноября 2022
-
23:53
-
23:04
Партнерский контент